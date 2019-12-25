Петербургские садовники завершают формовочную обрезку деревьев на Московской площади

Работы на Московской площади начались две недели, но были ненадолго приостановлены из-за наступивших морозов.

Садовники предприятия "Южное" заканчивают формовочную обрезку лип на Московской площади, которая является самой большой площадью Петербурга. Специалисты бережно удаляют лишние ветки для придания деревьям единой красивой формы, соответствующей ландшафтному ансамблю. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

Работы на Московской площади начались две недели, но были ненадолго приостановлены из-за наступивших морозов. Температура около ноля – это максимально благоприятная температура для обрезки деревьев. При этом садовники торопятся, так как скоро начнется сокодвижение у деревьев. Работы нужно завершить до 1 апреля. На данный момент в ожидании "стрижки" еще 70 деревьев, в том числе на Площади Победы.

Всего СПП "Южное", работающее в Московском районе, ежегодно формует более 260 деревьев. Всего в 2021 году Комитетом по благоустройству запланирована формовочная обрезка более 4 тысяч деревьев.

В Выборге также продолжают омолаживание деревьев.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству