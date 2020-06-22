Предприятия Северной столицы начнут получать кредиты по новой программе

Фонд развития промышленности дал старт этим проектам. Речь идет о выпуске средств защиты, лекарств.

Предприятия Северной столицы начyen получать займы по новым программам. Как сообщил "Петербургский дневник", Фонд развития промышленности Петербурга начал реализацию двух программ – они связаны с производством средств защиты и лекарств. Речь идет о покупке обрудования, используемого при их выпуске. Наблюдательный совет фонда одобрил запуск этих программ. Они предполагают льготные займы сроком на 5 лет.

Также на заседании был поддержан ряд заявок на предоставление заемных средств в рамках программы покупки оборудования. В частности, "Светлана-Электронприбор" получает 30,7 млн. руб на приобретение оборудования для наращивания мощностей по производству микрополосковых плат. А Петербургский абразивный завод "Ильич" получает 33 млн руб на развитие проекта по выпуску алмазного абразивного инструмента.

Всего Фонд предлагает шесть программ займов. Льготная ставка начинается от 1 процента годовых.

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