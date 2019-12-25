Петербургские проекты НКО продолжать получать финансирование без сокращений

Форум городских НКО стартовал в пятницу, 23 октября.

На форуме петербургских НКО, который стартовал в пятницу, 23 октября, в ходе обсуждения различных тем, участники приняли решение не сокращать финансирование проектов некоммерческих организаций в следующем году. Отметим, что все площадки форума объединяет финансовая поддержка от государства, рассказали в Смольном.

Эксперты поделились мнением, на что нужно делать упор в проектах, чтобы получить гранты и субсидии. Также участники стали подкованнее в правовых тонкостях при разработке проектов.

На форуме также обсудили вопрос взаимодействия с новыми медиа, участия организаций в госзаказе.

Напомним, что в Петербурге функционируют более 9 тысяч некоммерческих организаций, в год они оказывают помощь более 1,5 млн петербуржцев.

Ранее мы писали, что образовательные НКО Петербурга получат 5 миллионов рублей.

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