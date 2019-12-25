Петербургские пробки в пятницу оценили в 9 баллов

В основном, "стоит" центр города.

Ближе к вечеру в пятницу, 11 декабря, Петербург сковали 9-балльные пробки, приводит данные аналитический центр "Яндекс.Пробки".

"Стоит", в основном, центр: Невский, Лиговский, Литейный проспекты, а также Садовая улица. Также пробки замечены на Каменноостровском проспекте, Кронверкской набережной, Большой Пушкарской улице, а вот Чкаловский проспект стоит в обе стороны.

Также затруднительная ситуация сложилась на Большом Сампсониевском и Пискаревском проспектах и на Ивановской улице.

По всей видимости, пробки собрались не только из-за пятничного час-пика, но и из-за непогоды.

Ранее мы писали, что в субботу в Ленобласть накроет мокрый снег и морось.

Фото: Piter.TV