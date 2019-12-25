  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургские пробки в пятницу оценили в 9 баллов
Сегодня, 18:58
118
smirenny

Петербургские пробки в пятницу оценили в 9 баллов

0 0

В основном, "стоит" центр города.

Ближе к вечеру в пятницу, 11 декабря, Петербург сковали 9-балльные пробки, приводит данные аналитический центр "Яндекс.Пробки".

"Стоит", в основном, центр: Невский, Лиговский, Литейный проспекты, а также Садовая улица. Также пробки замечены на Каменноостровском проспекте, Кронверкской набережной, Большой Пушкарской улице, а вот Чкаловский проспект стоит в обе стороны.

Также затруднительная ситуация сложилась на Большом Сампсониевском и Пискаревском проспектах и на Ивановской улице. 

По всей видимости, пробки собрались не только из-за пятничного час-пика, но и из-за непогоды. 

Ранее мы писали, что в субботу в Ленобласть накроет мокрый снег и морось.

Фото: Piter.TV

Теги: пробки, пробки 9 баллов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии