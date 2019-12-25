В субботу в Ленобласть накроет мокрый снег и морось

Также обещают гололедицу.

В субботу, 12 декабря, в Ленобласти будет влажная снежная погода. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем будет облачно с прояснениями, местами пойдет небольшой снег и мокрый снег, а также морось. Ночью большинство районов области также накроет мокрыми снежными осадками, в отдельных районах обещают гололедицу поутру. Атмосферное давление будет мало меняться, температура воздуха опустится до -5 градусов, ветер подует с юга и юго-востока с порывами до 10 м/с.

Тем временем, главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на выходные. В городе немного потеплеет.

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