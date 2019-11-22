Петербургские поликлиники перейдут на электронные медкарты в течение года

Пока что электронные медкарты введут только в детских поликлиниках.

В течение этого года во всех детских поликлиниках будут введены электронные медкарты. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Как рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов, электронные медицинские карты введут сначала в детских городских поликлиниках, а потом уже во взрослых. В карте будут указываться все посещения к врачам, вне зависимости от того, муниципальная это или частная клиника.

Также Беглов поручил включить в карты сведения о месте учебы школьников. Заниматься этим поручено именно медучреждению, а не школе.

В Стрельне и Новом Петергофе построят поликлиники.

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