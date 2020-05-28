Более 60 петербургских полицейских сдали кровь для военных в ЛНР

Донорская акция проходила в республиканской больнице Луганска.

В Луганске петербургские полицейские сдали кровь для лечения участников специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба МВД ЛНР.

Более 60 правоохранителей, находящихся в командировке в ЛНР, добровольно сдали кровь в республиканской больнице Луганска. Там лечат раненых участников специальной операции.

В конце мая в Петербурге наградили врачей, оказавших помощь раненым в ходе спецоперации на Украине. В соответствии с приказом главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерала армии Виктора Золотова одиннадцать военных врачей были награждены ведомственными медалями.

Фото: пресс-служба ЦОС МВД ЛНР