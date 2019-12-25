В Ленобласти разыскивают мигранта, ранившего из ревности 17-летнего ухажера бывшей жены

Потерпевший был помещен в реанимацию.

Сотрудники полиции разыскивают мигранта, ранившего из ревности 17-летнего ухажера бывшей супруги. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 26 мая обратилась 19-летняя жительница поселка Красный Бор Тосненского района. Девушка сообщила, что у нее дома на Комсомольской улице возник конфликт между бывшим 23-летним мужем, гражданином одной из стран ближнего зарубежья, и 17-летним гостем. Мигрант приревновал молодого человека к бывшей супруге и несколько раз ударил его ножом в живот, после чего убежал.

Потерпевший был помещен в реанимацию. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый разыскивается.

Ранее в Выборге задержан мужчина, стрелявший из пневматики в подростка.

Фото: pexels