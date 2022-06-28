Петербургские полицейские применили табельное оружие для задержания пьяного нарушителя

На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке водитель не реагировал.

В Петербурге сотрудники применили табельное оружие для задержания пьяного нарушителя. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и Ленобласти.

Около 00:10 28 июня на 90 километре автодороги "Скандинавия" сотрудниками дорожной полиции была предпринята попытка остановки автомобиля Kia Soul, водитель которого, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобилист не остановился и попытался скрыться.

Нарядом было организованно преследование. На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке водитель не реагировал. Полицейский из табельного оружия произвел один предупредительный выстрел вверх и четыре выстрела по колесам автомобиля-нарушителя, после чего водитель съехал в кювет. В автомобиле в состоянии алкогольного опьянения находился 61-летний водитель.

Автомобилист был задержан, в отношении него составлены административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Совсем недавно правоохранителям пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить гонщика с наркотиками в машине в Невском районе.

Видео: МВД