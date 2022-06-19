Правоохранителям пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить гонщика с наркотиками в машине в Невском районе

В машине находились двое приятелей мужчины, которые ранее были судимы за сбыт и незаконное хранение запрещенных веществ.

Дорожные полицейские на Зольной улице остановили автомобиль водителя-лихача, который пытался уйти от погони. Нарушителя ПДД удалось поймать только после того, как один из сотрудников ДПС табельным оружием повредил колеса "Матиза" злоумышленника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Еще во Всеволожске представители ГИБДД с помощью проблесковых маяков и громкой связи попросили автомобилиста остановить машину, однако мужчина дал по газам и уехал прочь. Совершая опасные маневры и превышая скоростной режим, он угрожал жизни других водителей и пешеходов. На помощь областным полицейским пришли петербургские. У дома 16 по Дальневосточному проспекту правоохранители обратились за помощью к сотрудникам ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Невскому району, которые на служебном автомобиле "Лада Веста" продолжили преследование иномарки, двигавшейся по Дальневосточному проспекту в сторону улице Зольной.

В 00.20 у дома № 15 по улице Зольная инспектор ДПС для остановки транспортного средства в соответствии с Законом "О полиции" несколько раз выстрелил из табельного оружия по колесам иномарки, и тем самым он остановил машину. За рулем легковушки находился 41-летний водитель. Кроме того, в иномарке на задних сидениях сидели двое приятелей автомобилисты, которых ранее судили за сбыт и незаконное хранение запрещенных веществ. Всех доставили в полицейский участок.

Кроме того, стражи порядка нашли в салоне иномарки один сверток с неизвестным веществом белого цвета из женской пудреницы. Эксперты выяснили, что это был амфетамин массой 0,36 грамм. Подробности уточняются.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД по региону