Петербургские организаторы готовы снизить цены на билеты на концерты

Организаторы концертов в Петербурге готовы снизить цены на билеты в среднем на 10-15%.
С 12 сентября петербургские кинотеатры и площадки для выступлений планируют открыть после долгого перерыва. Бизнесмены осознают, что сфера не сможет быстро восстановиться после карантина, поэтому готовы пойти и на такие меры, потому как предприниматели понимают, что у горожан снизилась покупательская способность.
Помимо этого появилась информация, что пока массовые мероприятия могут посещать только люди старше 18 лет.
Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров: кинозалы Петербурга следовало открыть раньше.
Фото: pixabay
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