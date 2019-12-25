Петербургские организаторы готовы снизить цены на билеты на концерты

Организаторы концертов понимают, что сфера не сможет быстро восстановиться после карантина.

Организаторы концертов в Петербурге готовы снизить цены на билеты в среднем на 10-15%.

С 12 сентября петербургские кинотеатры и площадки для выступлений планируют открыть после долгого перерыва. Бизнесмены осознают, что сфера не сможет быстро восстановиться после карантина, поэтому готовы пойти и на такие меры, потому как предприниматели понимают, что у горожан снизилась покупательская способность.

Помимо этого появилась информация, что пока массовые мероприятия могут посещать только люди старше 18 лет.

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров: кинозалы Петербурга следовало открыть раньше.

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