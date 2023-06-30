Петербургские мотогонщики взяли медали на всероссийских соревнованиях

Сборная Петербурга заняла второе место в командном зачёте на первом этапе..

На трассе "Мотор" в Санкт-Петербурге завершился второй этап чемпионата и первенства России по суперкроссу. Лидер сборной города Тимур Петрашин показал блестящий результат, выиграв все три заезда в классе 250 см³. Ещё один петербургский спортсмен Даниил Баландин поднялся на подиум, завоевав бронзовую медаль среди взрослых участников. В юношеской категории третье место занял Артем Севостьянов.

Параллельно в Приозерском районе Ленинградской области в рамках фестиваля "Мото Драйв" прошли чемпионаты России по мотокроссу и шоссейно-кольцевым гонкам. Сложные погодные условия внесли коррективы в результаты: Даниил Баландин взял серебро, а Тимур Петрашин был вынужден сойти с дистанции после падения. Несмотря на это, сборная Санкт-Петербурга заняла второе место в командном зачёте на первом этапе.

Ярким событием стало выступление на трассе "Игора Драйв". Лидер петербургской команды Макар Юрченко одержал победу в престижном классе "Супербайк", преодолев 12 кругов за 26,5 минут на дождевой резине со средней скоростью более 140 км/ч. Юный Владислав Гордейчук (15 лет) занял второе место в классе "Суперспорт", подтвердив высокий уровень подготовки молодых спортсменов.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургские самбисты взяли золото и бронзу на Кубке мира в Ереване.

Фото: Telegram-канал Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга