Момент сбойки на станции "Горный институт" попал на видео

Второе название объекта "Большой проспект".

В тоннелях метро Петербурга продолжаются строительные работы. В этот раз на видео попал момент сбойки на станции "Горный институт" ("Большой проспект"). Подробности опубликовали в группе "Метрострой. История петербургского метро" в соцсети "ВКонтакте".

ТПМК "Аврора" вошел в натяжную камеру станции в ночь на 26 мая. На видео показано, как тоннелепроходческий комплекс прорезает себе путь через толщу породы, объединяя пути тоннеля.

Станция "Горный институт" будет располагаться за строящейся станцией "Театральная", в южной части Васильевского острова. После запуска станет конечной станцией Правобережной (Четвертой) линии метро. Предполагаемая дата открытия 2022 год.

Название станции связано с ее расположением вблизи вуза, носившего когда-то такое название. Ранее станцию хотели назвать "Большой проспект". Однако 24 декабря 2013 года Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга изменила название на "Горный институт". Эксперты пояснили, что первый вариант был неудачным, поскольку в городе два основных Больших проспекта (второй на Петроградской стороне). Это могло создавать путаницу.

Сам вуз периодически меняет названия, и сейчас оно звучит так: "Санкт-Петербургский государственный горный университет". При этом памятник архитектуры продолжает называться Горным институтом.

Ранее в метро Петербурга рассказали о первом ТЦ и станции "Гостиный двор".

Видео: ВКонтакте / "Метрострой. История петербургского метро"