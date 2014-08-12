Петербургские хлебозаводы получат 56 млн рублей субсидий для сдерживания цен

Для петербургских предприятий из федерального бюджета выделено 49 миллионов 250 тысяч рублей, еще 7 миллионов рублей поступит из бюджета Петербурга.

Предприятия хлебопекарной промышленности получат государственную поддержку. Постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В этом году хлебопекарные предприятия будут получать государственную поддержку, что должно способствовать сдерживанию роста цен на хлеб и выпечку со сроком годности менее пяти суток.

Для петербургских предприятий из федерального бюджета выделено 49 миллионов 250 тысяч рублей, еще 7 миллионов рублей поступит из бюджета Петербурга.

Ранее Роспотребнадзор напомнил петербуржцам, как и где хранить хлеб.

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