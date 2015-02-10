Роспотребнадзор напомнил петербуржцам, как и где хранить хлеб

Хлеб обеспечивает организм главным источником энергии – сложными углеводами, а также витаминами, магнием и железом.

Хлеб обеспечивает организм главным источником энергии – сложными углеводами, а также витаминами, магнием и железом, поэтому не следует исключать его из своего рациона. При этом нужно знать некоторые правила его хранения. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.

Хлеб можно хранить в тканевом мешочке, но его нужно будет периодически стирать хозяйственным мылом. Для хлебобулочных, которые хранятся 4-5 дней, достаточно полиэтиленового пакета. Те, кто любит хрустящую корочку, подойдет бумажный крафтовый пакет.

Допускается хранение хлеба в морозилке, он сможет сохранить свои свойства в течение полугода. Но при разморозке он довольно быстро черствеет. Что касается хлебницы, то это не лучшее место для хранения хлеба. Она должна достаточно плотно закрываться, стоять в сухом теплом месте, также ее необходимо регулярно чистить. Также в Роспотребнадзоре напомнили, что хлеб с плесенью нельзя есть.

Ранее стало известно, что продовольственный фонд Петербурга получит почти 200 млн на покупку зерна.

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