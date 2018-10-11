Петербургские фехтовальщики взяли золото на первенстве России

На соревнованиях отличилась сборная рапиристок до 15 лет.

Петербургские фехтовальщики показали высокие результаты на первенстве России. Выше всех похвал выступила сборная рапиристок до 15 лет. Девушки завоевали золотые медали. Об этом сообщается на сайте правительства Петербурга.

Обладательницами титула чемпионок России в комнадном первенстве стали Вера Чаусова, Майя Деликамова, Александра Таратунская и Мария Барсукова. В четвертьфинале девушки одержали победу над сборной из Курской области (34:17). В полуфинале взяли верх над сборной Москвы (36:20). В финале петербурженки переиграли команду из Московской области (32:26).

Кроме того, Вера Чаусова и Майя Деликамова отличились в личных соревнованиях, взяв серебро и бронзу соответственно. Сборная рапиристов Санкт-Петербурга в командных соревнованиях завоевала бронзовые медали, уступив в полуфинале команде Башкортостана (36:33).

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