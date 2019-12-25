Петербургские фармацевтические компании планируют увеличить объемы производства

Сегодня, 1 мая, начал работать новый завод по производству кардиопрепаратов.

В Петербурге фармацевтические компании перейдут на полный цикл разработки и выпуска лекарств, в связи с чем вырастут продажи. Об этом сообщили на портале телеканала "Санкт-Петербург".

Ежегодно городские фармацевтические производители выпускают на рынок около 753 млн продуктов. Однако планируется увеличить эти показатели до 2,5 млрд. Благодаря повышению нагрузки на предприятия экономика города улучшится, появятся новые места.

Сегодня, 1 мая, начал работать новый завод по производству кардиопрепаратов. Его построили за 18 месяцев. Принять сюда смогут 280 новых сотрудников. Всего в компании "Солофарм" работает 1,6 тыс. человек.

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