Петербургские фан-зоны посетили почти 255 тысяч болельщиков за время Евро-2020

Самой популярной стала фан-зона на Конюшенной площади.

В понедельник, 12 июля, вице-губернатор Борис Пиотровский заявил во время пресс-конференции в городском пресс-центре, что за время проведения чемпионата Европы по футболу в Петербурге матчи посмотрели четверть миллиона человек на специально оборудованных площадках.

Около 254 тысяч человек посетили фан-зоны. Большая часть людей, 216 тысяч, посещали Конюшенную площадь, еще 16 тысяч посещали "Юбилейный", а зона на Дворцовой площади собрала 20 тысяч человек.

Что касается иностранных болельщиков, то Fan ID получили 29 тысяч. Большая часть гостей прибыла из Финляндии и Польши.

Пиотровский выразил уверенность, что в любой другой период болельщиков было бы гораздо больше.

Евро-2020 приняли 11 городов мира: Рим, Амстердам, Мюнхен, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Севилье и Петербург.

Ранее мы писали, что Италия выиграла Евро-2020.

Фото: Piter.tv