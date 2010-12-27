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Петербургские электробусы за 6 месяцев перевезли 460 тысяч пассажиров
Сегодня, 13:14
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IRINA_CHALKINA

Петербургские электробусы за 6 месяцев перевезли 460 тысяч пассажиров

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Электробусы курсируют по маршруту №128.

В четверг, 3 октября, стало известно о том, что петербургские электробусы за 6 месяцев перевезли 460 тысяч пассажиров. Сообщает пресс-служба "Пассажиравтотранса". 

Электробусы курсируют между Васильевским островом и Петроградской стороной. Первую партию закупил СПб ГУП "Пассажиравтотранс". Компания заявила, что сделала это для повышения экологичности автобусного парка. 

Напоним, что новый транспорт отличается передовым дизайном. Его зарядка будет осуществляться в автопарке. Дополнительной инфраструктуры ему не потребуется. Новые электробусы независимы от контактной сети и обладают манёвренностью обычного автобуса. 

Ранее мы сообщали о том, что из Колпино до станции "Шушары" начнут ходить новые автобусы.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество, электробусы спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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