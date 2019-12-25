Петербургские доставщики еды скрывают число заболевших КОВИД курьеров

Жители жалуются, что курьеры часто не надевают средства индивидуальной защиты.

Популярность сервисов по доставке еды с начала пандемии выросла в несколько раз. Однако в последнее время горожане часто жалуются, что курьеры забывают про СИЗ, а гарантировать, что доставщик не будет инфицированным, никто не может. Издание "Невские Новости" разобралось в ситуации.

Так, в Delivery Club рассказали, что курьеры обязаны сообщить, если чувствуют недомогание, а также обратиться за медицинской помощью. Чтобы вернуться на работу потребуется справка из медицинского учреждения. Курьеры должны надевать маски в ресторане, в торговом центре, в общественном транспорте или любом другом многолюдном месте, а также когда передают заказ клиенту. Перчатки надевают только, когда принимают и отдают заказ. Точное число заболевших в фирме не сказали.

В "Самокате" отметили, что за здоровьем курьеров и других работников сервиса следят: каждые 10 дней сотрудники сдают тест на коронавирус. Заказ передают клиенту через специальный бокс, продукты оставляют у двери и покупатель забирает пакеты сам.

В компании igoods так же пристально следят за здоровьем сотрудников и доставляют заказ бесконтактно.

Напомним, что вирус может прожить до 24 часов на картоне, на тканях и деревянных вещах может задержаться на двое суток, на стекле и бумаге коронавирус может жить около четырех дней, а на пластике – неделю.

Ранее мы писали, что сервисы доставки станут снова популярны в осеннюю волну.

Фото: Piter.TV