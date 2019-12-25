Сервисы доставки станут снова популярны в осеннюю волну

Какие-то компании уже отметили рост спроса, какие-то еще нет.

В Петербурге рост заболеваемости коронавирусом в октябре снова вырос, введены некоторые ограничения, некоторые предприятия вновь уходят на "удаленку". На фоне этого спрос на доставку еды также растет. Об этом сообщили "Невские Новости".

Пандемия COVID-19 дала резкий толчок развития сервисов: сотрудники стали намного более востребованными, а их зарплаты выросли. По словам руководителя отдела маркетинга hh.ru по Северо-Западу Екатерины Скляренко, зарплаты возросли на 16 тысяч рублей, по сравнению с прошлым годом.

Управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов igooods Григорий Кунис отметил, что за месяц заказов стало больше на 18%. Тенденцию роста подтвердили специалисты Delivery Club. А вот в "Самокате" изменений пока не зафиксировали.

В случае, если весенний сценарий пандемии повторится, то работы у доставщиков станет в разы больше, чем сейчас.

Ранее мы писали, что в Петербурге создали новую тест-систему на антитела к COVID-19.

Фото: Piter.TV