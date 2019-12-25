В Петербурге создали новую тест-систему на антитела к COVID-19

Она разрабатывалась в особой Экономической Зоне.

Петербургский производитель АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" получил бессрочную регистрацию на выпуск тест-систем наличия антител к коронавирусу. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Евгения Елина.

Организация стала первой петербургской компанией, которая получила такое удостоверение. Набор реагентов предназначен для качественного определения наличия иммуноглобулинов в условиях клинической лабораторной диагностики, клинической медицины, медицинской биохимии и научно-исследовательской практики.

Мощность производства позволяет провести в месяц 500 тыс. тестов. Анализ проводится в течение одного часа. Чувствительность определения антител к вирусной инфекции составляет 98,8%. Продукт направят в российские лечебные учреждения.

Компания начала разрабатывать тест-систему с весны 2020-го года на предприятии в Особой Экономической Зоне. ОЭЗ в Петербурге ― это инновационная площадка для реализации крупных проектов по разработке и производству высокотехнологичной продукции. Приоритетными направлениями в Северной столице являются информационные технологии и телекоммуникации, фармацевтика и медицинские технологии, энергоэффективность, точное приборостроение. Площадка предлагает выгодные условия для резидентов, преференции и поддержку государства. На данный момент в Петербурге в ОЭЗ зарегистрированы 56 компаний.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что клинические исследования вакцины от коронавируса центра "Вектор" проведут в Петербурге.

Фото: Piter.TV