Петербургские доноры в 2021 году спасли жизнь 1800 пациентов

Накануне в России состоялся Национальный день донора.

В рамках Городского молодёжного дня донора 402 человека сдали 180 литров крови. Акция была приурочена к Национальному дню донора. Этот социальный праздник с 2007 года отмечается в России 20 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Акция проходила в 12 отделениях переливания крови в разных районах города и в одном пункте в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени И.П. Павлова. За семь лет в мероприятии приняли участие более 10 000 человек.

Всего за 2021 год 1340 доноров сдали 602 литра крови. Это спасло жизнь 1806 человек. В Петербурге за 2020 год сдали кровь более 3,3 тысячи доноров.

Фото: Piter.tv