Петербургские дизайнеры показали новые коллекции зимней одежды в ТРК

Начинающим авторам даже помогают в продвижении товаров.

Стилисты из Северной столицы представили свои работы в проекте "Петербургский дизайн". На подиуме в торгово-развлекательном центре "Лето" можно увидеть модели, которые разработали мастера. Они предлагают горожанам зимнюю одежду, вечерние платья и купальники. Можно здесь найти и необычные аксессуары.

Как рассказали в комитете по промышленности города, коллекции есть как классические образы, так и экстраординарные. На фестивале можно найти одежду, которая относится к категории plus-size.

Петербургские дизайнеры имеют возможность представить свои коллекции на площадках торговых комплексов на льготных условиях. А начинающим авторам даже помогают в продвижении товаров.

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Фото: Pxhere