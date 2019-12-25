Эксперт назвала продукты, которые подорожают в период новогодних праздников

Специалист по товарно-сырьевым рынкам порекомендовала горожанам закупиться заранее.

Стало известно, какие продукты выгоднее купить до Нового года. Об этом рассказала специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса "Финмир" Валентина Милашевская, сообщили "РИА Новости".

По словам специалиста, почти в два раза в магазинах вырастут цены на шампанское в период праздников. Поэтому уже сейчас стоит поискать данный товар по приемлемой цене.

Кроме того, перед Новым годом в магазинах поднимают стоимость деликатесов – икры, рыбы, консервов. Их стоит тоже поискать заранее.

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