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Эксперт назвала продукты, которые подорожают в период новогодних праздников
Сегодня, 9:17
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Эксперт назвала продукты, которые подорожают в период новогодних праздников

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Специалист по товарно-сырьевым рынкам порекомендовала горожанам закупиться заранее.

Стало известно, какие продукты выгоднее купить до Нового года. Об этом рассказала специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса "Финмир" Валентина Милашевская, сообщили "РИА Новости".

По словам специалиста, почти в два раза в магазинах вырастут цены на шампанское в период праздников. Поэтому уже сейчас стоит поискать данный товар по приемлемой цене. 

Кроме того, перед Новым годом в магазинах поднимают стоимость деликатесов – икры, рыбы, консервов. Их стоит тоже поискать заранее. 

В 2023 году ожидается рост цен на топливо и транспорт. Подорожают сигареты и вейп.

Ранее на Piter.tv: в  Петербурге могут закрыться 10% строительных магазинов в 2023 году.

Фото: Pxhere

Теги: магазины, новогодняя корзина, рынок, цены на продукты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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