Петербургские депутаты предложили информировать горожан о льготах

Комитет ЗакСа одобрил инициативу.

В пятницу, 6 марта, комитет по законодательству петербургского Законодательного Собрания поддержал инициативу для Социального кодекса города. Идею разработали депутаты Денис Четырбок, Елена Киселева и Дмитрий Тугов, сообщила пресс-служба ЗакСа.

Согласно документу, правительству города предлагается информировать граждан из уязвимых категорий населения о том, какие льготы и меры поддержки они имеют или могут получить. Таким образом, меры соцподдержки могут оказываться оперативнее. На данный момент получение помощи из городского бюджета оказывается по заявлениям.

Ранее мы писали, что петербургский ЗакС изменил регламент и перенес заседание из-за поправок в Конституцию.

Фото: Piter.TV