Петербургские депутаты переименовали День пожилого человека

Теперь праздник будет называться Днем старшего поколения.

В среду, 9 декабря, петербургское Законодательное собрание переименовало День пожилого человека в День старшего поколения. Инициативу разработал коллектив депутатов "Единой России".

Чиновники уточнили, что переименовать праздник просили сами пенсионеры, которые считают, что выражение "старшее поколение" звучит корректно. С этим согласны и возрастные депутаты городского парламента. Однако лидер "Справедливой России" Алексей Ковалев уверен, что в слове "пожилой" нет ничего негативного, – "это человек, который пожил". Также Ковалев призвал коллег не поддаваться тренду политкорректности. Депутат Максим Резник, в свою очередь, предложил поддержать пенсионеров другим способом: рассмотреть законопроект об отмене повышения пенсионного возраста.

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Фото: Pixabay