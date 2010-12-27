Петербургские депутаты официально инициировали возвращение выборов ректоров столичных вузов

Группа депутатов петербургского Законодательного Собрания официально предложили вернуть выборы ректоров двух столичных вузов, МГУ и СПбГУ. Об этом 28 ноября на своей странице ВКонтакте сообщил беспартийный депутат Максим Резник.
Документ подписали трое эсеров, трое коммунистов, двое ростовцев, сам Резник и яблочник Борис Вишневский. Полномочия ректоров обоих университетов истекают в конце этого года.
Ранее Резник призывал депутатов ЗакСа добиться отставки руководства СПбГУ.
Фото: Максим Резник / ВКонтакте
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