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Петербургские депутаты официально инициировали возвращение выборов ректоров столичных вузов
Сегодня, 12:22
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himif

Петербургские депутаты официально инициировали возвращение выборов ректоров столичных вузов

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Предложение касается петербургского и московского государственных университетов.

Группа депутатов петербургского Законодательного Собрания официально предложили вернуть выборы ректоров двух столичных вузов, МГУ и СПбГУ. Об этом 28 ноября на своей странице ВКонтакте сообщил беспартийный депутат Максим Резник.

Документ подписали трое эсеров, трое коммунистов, двое ростовцев, сам Резник и яблочник Борис Вишневский. Полномочия ректоров обоих университетов истекают в конце этого года. 

Ранее Резник призывал депутатов ЗакСа добиться отставки руководства СПбГУ.

Фото: Максим Резник / ВКонтакте

Теги: выборы ректоров, закс, мгу, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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