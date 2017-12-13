В ЗакСе хотят ввести запрет на звуковую рекламу микрозаймов

В такой идеей выступил депутат Денис Четырбок.

21 февраля в Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесли инициативу по борьбе со звуковой рекламой микрозаймов по всему городу. Такое предложение выдвинул депутат "Единой России" Денис Четырбок на планерном собрании.

Согласно законопроекту, предполагается запретить рекламу микрозаймовых компаний, которые предоставляют петербуржцам быстрые кредиты. На данный момент решается вопрос о том, какие механизмы будут для этого задействованы. Сам депутат отмечает, что рекламы услуг по займам стало слишком много. Люди перестают объективно оценивать свои возможности и попадают в тяжелые ситуации.

Напомним, проблемой микрозаймов занимался ранее Виталий Милонов. Он хотел заставить конторы писать в рекламных текстах самым большим кеглем итоговый процент, который должен внести заемщик. Также он предлагал запретить выдавать займы по праздникам и уменьшить ответственность со стороны плательщиков. Позже Милонов выступал за ликвидацию подобных организаций. Однако инициативы так и не были рассмотрены.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на Московском проспекте иномарка очутилась в подземном переходе.