На Московском проспекте иномарка очутилась в подземном переходе

Прохожие не пострадали. Водитель авто задержан.

21 февраля Московском районе Санкт-Петербурга пешеходы стали свидетелями очень странной картины. В подземный переход, который ведет к станции метро "Московская", заехал автомобиль.

В социальных сетях появилась фотография с места происшествия. На ней видно, что корейский кроссовер марки "SsangYong" перегородил проход. По направлению он стоит передом на подъем из перехода. Вокруг собралась толпа народа. Пользователи гадают, как автомобиль смог скатиться вниз.

Как сообщает мобильный корреспондент Piter.tv, звонок в экстренные службы поступил в 11:45. Водителя иномарки задержали сотрудники ГИБДД. Спецслужбы скоро планируют доставать авто из перехода.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. В результате происшествия никто не пострадал

Видео: Piter.tv