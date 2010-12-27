На слушание придут председатели советов многоквартирных домов, в которых расположены алкоточки.

В четверг, 3 октября, стало известно о том, что петербургские чиновники обсудят запрет на продажу алкоголя в жилых домах. Об этом сообщает председатель комитета, депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Неутомимая борьба петербургского парламента за здоровье и моральный облик людей продолжает набирать обороты отметил он

Четырбок отметил, что на встречу придут председатели советов многоквартирных домов, в которых расположены алкоточки. Слушанье пройдет в Белом зале Мариинского дворца.

Напомним, что в Госдуме также обсуждают закон, который предполагает введение сухого закона на улице Рубинштейна. Согласно российскому законодательству, жильцы домов, где есть увеселительные заведения могут ограничить их действиях. Так, новый документ предполагает закрытие баров, площадь которых не превышает 20 кв. метров. Сделать это могут, если заведения доставляют неудобство жильцам дома.

Ранее мы сообщали о том, что эксперты назвали безопасную долю алкоголя в день.

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