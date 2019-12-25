Петербургские бизнесмены пожаловались Мишустину на Смольный

Предприниматели боятся новой волны ограничений.

Во вторник, 1 сентября, петербургские бизнесмены сферы услуг и гостеприимства направили премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо, в котором высказали свои пожелания по организации работы в случае новой волны коронавируса, сообщила "Фонтанка".

Письмо подписали два десятка объединений и ассоциаций. Авторы беспокоятся, что наступит вторая волна ограничений, в которую заведения снова закроют, учитывая, что бизнес еще не оправился после первой волны, он может пострадать еще сильнее. Новые запреты могут спровоцировать закрытие до 85% бизнеса сферы гостеприимства.

Так, отельеры предложили отнять у глав регионов право "запрещать осуществление деятельности предприятиям сферы гостеприимства и услуг".

Последует ли ответ от премьер-министра, пока неизвестно.

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