Петербургские автозаводы увеличили производство на 8 процентов

Доля Питера в российском автопроме сократилось сократилась на 1,5%.

Петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota в период с января по июль выпустили 205 800 легковых автомобилей, что на 8% превышает показатели за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает агентство "Auto-Dealer-СПб".

Помимо этого, в июле компаниям удалось на 9% увеличить объем автомобильного производства по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, доля Северной столицы в российском автопроме сократилось с 25,8% до 23,4%.

Самыми популярными автомобилями, выпускаемыми в городе на Неве, стали Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry и Nissan X-Trail. Шесть из них входят в список 25 самых популярных автомобилей россиян.

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