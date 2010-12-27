ГУ МЧС ищет исполнителя заказа на сумму 11,4 миллиона.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти стала заказчиком мотоциклов, которые помогут сотрудникам оперативнее ликвидировать пожары на дорогах. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Всего МЧС планирует закупить четыре мотоцикла, оборудованных вооружением для тушения пожара, аварийно-спасательными инструментами, набором для оказания первой помощи и набором оборудования для регулировки дорожного движения. К помощи байков планируют прибегать в час пик, когда в Северной столице образуются пробки. Сумма контракта составляет 11,4 миллионов рублей. Исполнитель будет обязан предоставить транспорт до 5 декабря 2018 года.

Пожары на дорогах являлеится частой проболемой. За послидние года в России произошло свыше 700 тысяч пожаров автортанспорта, в которых погибло больоше 50 тысяч людей.

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