Петербургские армяне намерены принять детей из Нагорного Карабаха

Регион в Закавказье стал зоной военного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Вчера, 27 сентября, армянская община Петербурга обсудила текущую ситуацию в Нагорном Карабахе, а также меры помощи для своего народа. Собрание прошло в здании Армянской Апостольской церкви на Невском проспекте.

Среди текущих задач были выделены следующие: собрать средства для помощи Нагорному Карабаху и Армении, а также чартерных рейсов. Выявить, кто хочет стать добровольцем, а также сможет принять детей из военной зоны.

Отмечается, что унижение или оскорбление азербайджанского народа в соцсетях недопустимо, так как врагом не являются простые люди.

Сегодня утром Минобороны Азербайджана заявило о более 550 убитых армянских военных.

Фото: armspb.org