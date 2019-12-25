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Петербургские армяне намерены принять детей из Нагорного Карабаха
Сегодня, 14:53
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Петербургские армяне намерены принять детей из Нагорного Карабаха

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Регион в Закавказье стал зоной военного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Вчера, 27 сентября, армянская община Петербурга обсудила текущую ситуацию в Нагорном Карабахе, а также меры помощи для своего народа. Собрание прошло в здании Армянской Апостольской церкви на Невском проспекте. 

Среди текущих задач были выделены следующие: собрать средства для помощи Нагорному Карабаху и Армении, а также чартерных рейсов. Выявить, кто хочет стать добровольцем, а также сможет принять детей из военной зоны. 

Отмечается, что унижение или оскорбление азербайджанского народа в соцсетях недопустимо, так как врагом не являются простые люди. 

Сегодня утром Минобороны Азербайджана заявило о более 550 убитых армянских военных. 

Фото: armspb.org

Теги: армения, война, нагорный карабах
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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