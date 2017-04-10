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Петербургские 3D-художники запустили "Газпром Арену" в космос

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Арена взмывает вверх на глазах пинающих мяс очевидцев.

В пятницу, 26 февраля, петербургский VFX-дизайнер и кинематографист Александр Иванов вместе с 3D-художником Владиславом Ивановым "запустили" "Газпром Арену" в небо. 

Мы всегда догадывались, что футбол - это не единственное предназначение этой арены

пишут художники в своем Instagram. 

Видеозапись необычного монтажа опубликовали в соцсетях. На кадрах молодые петербуржцы гоняют мяч, а затем останавливаются и смотрят на арену – та взмывает ввысь. На ее месте остается лишь вмятина. Подписчикам понравился ролик:

Классная идея: Перед игрой перелететь стадиону туда, где хорошая погода. Вместе с игроками и зрителями. За идею пять. За реализацию 5+

 пишет пользователь сети.

Ранее мы писали, что дизайнер снова показал героев "Звездных войн" на улицах Петербурга.

Видео: instagram.com/jilrock1/

Теги: 3d-художники, газпром арена
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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