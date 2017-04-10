Петербургские 3D-художники запустили "Газпром Арену" в космос

Арена взмывает вверх на глазах пинающих мяс очевидцев.

В пятницу, 26 февраля, петербургский VFX-дизайнер и кинематографист Александр Иванов вместе с 3D-художником Владиславом Ивановым "запустили" "Газпром Арену" в небо.

Мы всегда догадывались, что футбол - это не единственное предназначение этой арены пишут художники в своем Instagram.

Видеозапись необычного монтажа опубликовали в соцсетях. На кадрах молодые петербуржцы гоняют мяч, а затем останавливаются и смотрят на арену – та взмывает ввысь. На ее месте остается лишь вмятина. Подписчикам понравился ролик:

Классная идея: Перед игрой перелететь стадиону туда, где хорошая погода. Вместе с игроками и зрителями. За идею пять. За реализацию 5+ пишет пользователь сети.

Ранее мы писали, что дизайнер снова показал героев "Звездных войн" на улицах Петербурга.

Видео: instagram.com/jilrock1/