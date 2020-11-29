Дизайнер снова показал героев "Звездных войн" на улицах Петербурга

Видеозапись, на которой будто запечатлены штурмовики и космическая техника, опубликована в Instagram.

В субботу, 30 января, петербургский дизайнер Владислав Иванов в своем Instagram опубликовал видеоролик, в котором на улицы Северной столицы вышли штурмовики из "Звездных войн".

В преддверии повторения массовых протестов, Император приказал ввести в город гарнизон элитных войск...люди в масках, без опознавательных знаков были замечены на центральных улицах Петербурга написал автор.

На кадрах запечатлены Невский проспект, Исаакиевский и Казанский соборы, Дворцовая площадь.

Ранее мы писали, что петербургских детей предостерегли от участия в незаконных акциях.

Видео: instagram.com/lineysfilm/