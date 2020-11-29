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Дизайнер снова показал героев "Звездных войн" на улицах Петербурга

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Видеозапись, на которой будто запечатлены штурмовики и космическая техника, опубликована в Instagram.

В субботу, 30 января, петербургский дизайнер Владислав Иванов в своем Instagram опубликовал видеоролик, в котором на улицы Северной столицы вышли штурмовики из "Звездных войн". 

В преддверии повторения массовых протестов, Император приказал ввести в город гарнизон элитных войск...люди в масках, без опознавательных знаков были замечены на центральных улицах Петербурга

написал автор. 

На кадрах запечатлены Невский проспект, Исаакиевский и Казанский соборы, Дворцовая площадь.

Ранее мы писали, что петербургских детей предостерегли от участия в незаконных акциях.

Видео: instagram.com/lineysfilm/

Теги: дизайнер владислав иванов, звездные войны
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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