Дизайнер снова показал героев "Звездных войн" на улицах Петербурга

В субботу, 30 января, петербургский дизайнер Владислав Иванов в своем Instagram опубликовал видеоролик, в котором на улицы Северной столицы вышли штурмовики из "Звездных войн".
В преддверии повторения массовых протестов, Император приказал ввести в город гарнизон элитных войск...люди в масках, без опознавательных знаков были замечены на центральных улицах Петербурга
написал автор.
На кадрах запечатлены Невский проспект, Исаакиевский и Казанский соборы, Дворцовая площадь.
Ранее мы писали, что петербургских детей предостерегли от участия в незаконных акциях.
Видео: instagram.com/lineysfilm/
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