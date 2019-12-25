Петербургская жара поставила очередной рекорд

Он стал для Северной столицы четвертым по счету.

Во вторник, 22 июня, в Петербурге побит очередной, уже четвертый по счету, температурный рекорд. В 14 часов дня главная метеостанция города зафиксировала +32,9 градусов. Это на 0,4 градусов больше, чем было в этот день в 1917 году. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Синоптик отметил, что воздушные массы в Петербурге продолжают прогреваться. Поэтому в ближайшие часы температура воздуха вырастет еще. Точное значение нового рекордного максимума для 22 июня можно будет узнать после 21 часа, когда снимут показания с термометров.

Ранее синоптик рассказал, когда в Петербурге станет прохладнее.

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