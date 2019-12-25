Петербуржцы разработали приложение по подбору домашних питомцев из приютов

Каждому животному отводится небольшая анкета с красивой фотографией и ссылка на приют, в котором оно живет.

Петербургская семья разработала приложение, в котором можно просмотреть истории и фотографии приглянувшихся животных из приюта, а также связаться с центрами, где живут ждущие хозяев кошки и собаки. Об этом рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

По словам создательницы сайта по подбору питомцев, Анны-Марии Дрегля, в приложение важно загрузить качественное и красивое фото, а также оставить лаконичное описание животного взамен длинным и "жалостливым". В приютах считают, что подобный пиар – действенное средство.

Пиар вообще – очень хороший инструмент. Многие собаки и коты уезжают после того, как о них узнают люди из соцсетей. Юлия Кулаковская, администратор приюта "Друг"

Создатели приложения задумались о разработке такового из-за массива информации о приютских животных в соцсетях. Разработчики решили собрать всех кошек и собак в одном виртуальном месте, а ссылки на конкретные приюты разместить уже под фотографиями питомцев. От потенциального хозяина достаточно "лайка" животному, предусмотренного в приложении.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге стартовала программа бесплатной стерилизации бездомных кошек.

Фото: pixabay