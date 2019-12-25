Петербургская пенсионерка ограбила свою знакомую

Петербурженка находится под подпиской о невыезде.

В воскресенье, 13 сентября, стало известно, что полицейские задержали пенсионерку, ограбившую свою знакомую в Калининском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В полицию обратилась 75-летняя женщина с заявлением и рассказала, что у дома 9/1 по проспекту Культуры знакомая по имени Наталья применила к ней силу и отобрала сумку с деньгами, а также украшения, после чего скрылась. Сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимую 77-летнюю петербурженку. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса ("Грабеж").

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали женщину, подозреваемую в убийстве своего мужа.

Фото: Piter.TV