Петербургская оппозиция потребовала разрешить мирные протестные акции

Депутаты указали на то, что запрет на мирные собрания и действия правоохранителей нарушают права граждан.

Представители оппозиционных партий в Законодательном собрании Петербурга раскритиковали действия властей на несанкционированных акциях 23 и 31 января. Заседание проходит 3 февраля в Мариинском дворце.

На трибуне выступили депутаты фракций КПРФ, "Яблоко" и "Справедливая Россия". По словам Ольги Ходуновой, прошедшие акции протеста стали самыми массовыми за последние годы. По ее мнению, "власть пошла по жесткому пути, мобилизовав все силы".

Нет запрету митингов. Запрещать запрещено. Нет преследованиям по политическим мотивам. заявила член фракции КПРФ Ольга Ходунова.

Член фракции "Яблоко" Борис Вишневский назвал Петербург зоной бесправия в последние полторы недели. Он перечислил, как именно нарушаются, по его мнению, права граждан: жестокие задержания мирных граждан, избиение женщин, применение электрошокеров, недопуск адвокатов, многочасовые задержания инвалидов по зрению и так далее. Вишневский уверен, что "остановить перемены не удастся".

Член фракции от "Справедливой России" Алексей Ковалев упомянул о том, что сотрудники полиции на работе во время протестных акций заклеивали свои номерные знаки.

Ранее омбудсмен Петербурга предложил отсрочить аресты участников незаконных акций протеста.

Видео: YouTube / Фракция ЯБЛОКО в Законодательном собрании СПб