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Омбудсмен Петербурга предложил отсрочить аресты участников незаконных акций протеста
Сегодня, 9:26
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Омбудсмен Петербурга предложил отсрочить аресты участников незаконных акций протеста

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Уполномоченный по правам человека проводит проверки по факту поступивших жалоб.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов продолжает получать жалобы на нарушения прав участников протестной акции 31 января и журналистов. Он предложил перенести сроки арестов задержанных.

По данным на вечер 2 февраля, Уполномоченному поступило более 40 жалоб. Заявители жалуются на необоснованное применение физической силы и спецсредств, на воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, на необоснованные задержания людей, не участвовавших в акции. По всем обращениям проводится проверка. 

В МВД при этом ранее сообщали о том, что на акции 31 января спецсредства не применяли. 

Фото: Telegram / Борис Вишневский

Теги: арест, задержания, протестная акция, уполномоченный по правам человека
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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