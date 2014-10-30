Омбудсмен Петербурга предложил отсрочить аресты участников незаконных акций протеста

Уполномоченный по правам человека проводит проверки по факту поступивших жалоб.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов продолжает получать жалобы на нарушения прав участников протестной акции 31 января и журналистов. Он предложил перенести сроки арестов задержанных.

По данным на вечер 2 февраля, Уполномоченному поступило более 40 жалоб. Заявители жалуются на необоснованное применение физической силы и спецсредств, на воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, на необоснованные задержания людей, не участвовавших в акции. По всем обращениям проводится проверка.

В МВД при этом ранее сообщали о том, что на акции 31 января спецсредства не применяли.

Фото: Telegram / Борис Вишневский