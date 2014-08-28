Петербургская квартира вошла в топ-5 самой дорогой вторички России

Роскошь в старом доме квартира XIX века в Петербурге стоит 1,7 млрд руб

Квартира в Санкт-Петербурге стоимостью 1,7 млрд руб заняла четвертое место в рейтинге самого дорогого вторичного жилья России, уступив лишь трем московским объектам. Об этом 4 августа сообщил аналитический центр "Домклик" Сбербанка.

Согласно исследованию, в топ-5 самых дорогих предложений на вторичном рынке четыре лота находятся в Москве, а один — в Петербурге.

Лидером рейтинга стал пентхаус в Гранатном переулке Москвы площадью 952 кв. м за 2,8 млрд руб. На втором месте — шестикомнатная квартира в Хамовниках (443 кв. м, 2 млрд руб). Третью позицию заняла семикомнатная квартира на Пречистенской улице (470 кв. м, 1,8 млрд руб).

Петербургский лот — это квартира площадью 1 тыс. кв. м в историческом здании конца XIX века. Дом был построен для коллекционера Павла Вейнера. Объект предлагается за 1,7 млрд руб и имеет несколько уровней. Замыкает пятерку пентхаус на Котельнической набережной в Москве (453 кв. м, 1,7 млрд руб). Квартира продается без отделки.

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