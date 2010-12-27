Компания из Петербурга установит видеокамеры на дорогах Башкирии

Стоимость контракта составила 114,39 млн рублей.

Петербургская компания ООО "Гранд" стала победителем тендера на установку стационарных технических средств для фото- и видеофиксации на дорогах Башкирии. Об этом сообщает РБК УФА, ссылаясь на информацию с сайта госзакупок.

Стоимость контракта составила 114,39 млн рублей. Это на 0,5 % ниже стартовой цены торгов. Источником финансирования выступил региональный бюджет.

Согласно условиям договора, ООО "Гранд" должна в течение двух месяцев установить видеокамеры и выполнить пусконаладочные работы на дорогах Башкирии.

Согласно информации сайта rusprofile, компания ООО "Гранд" была зарегистрирована в 2014 году. Ее учредитель - Юрий Харин. Основной деятельность организации являются технические испытания, исследования, анализ и сертификация продукции. Кроме того, специалисты занимаются ремонтом машин и оборудования, строительством автомобильных дорог, производством электромонтажных работ и др.

Ранее мы писали, что на строящихся станциях метро состоялся рабочий обход.

Фото: transport.bashkortostan.ru