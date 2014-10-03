Петербургская капелла представит РФ на крупнейшем хоровом фестивале КНР

В Капелле напомнили, что это уже вторая гастрольная поездка в Поднебесную.

Хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга посетит Китай. Капелла станет участником XVII Китайского международного хорового фестиваля, где даст серию концертов в Пекине и Циндао. Также в рамках фестиваля пройдет мастер-класс художественного руководителя Капеллы, народного артиста СССР Владислава Чернушенко. Об этом сообщает spb.aif.ru, ссылаясь на пресс-службу концертной организации.

Певческая капелла Санкт-Петербурга примет участие в концерте открытия фестиваля, который состоится в понедельник, 15 июля, на одной из самых престижных концертных площадок мира – сцене Национального центра исполнительских искусств. XVII Китайский хоровой фестиваль продлится до конца рабочей недели – 19 июля.

Во вторник, 16 июля, Капелла даст концерт в зале культурно-выставочного центра Пекинского технологического института. В среду, 17 июля, хор выступит в пекинском Новом Театре Цинхуа, исполнив хоровые сочинения Георгия Свиридова и русские народные песни. В четверг, 18 июля, маэстро Владислав Чернушенко при участии Певческой капеллы в концертном зале Средней школы Центральной консерватории музыки в Пекине проведет мастер-класс, во время которого прозвучат произведения М.И. Глинки, П.И. Чайковского, С.И. Танеева, С.М. Слонимского и Ю.А. Фалика. В пятницу, 19 июля, гастроли завершатся концертом в городе Циндао.

В Капелле напомнили, что это уже вторая гастрольная поездка в Поднебесную. Впервые Хор и Симфонический оркестр Капеллы выступили в Пекинском Национальном центре исполнительских искусств 12 июня 2015 года в рамках масштабной культурной акции "День России в мире".

Что касается Китайского международного хорового фестиваля, он был основан в 1992 году и является крупнейшим и наиболее престижным хоровым форумом Азиатско-Тихоокеанского региона. За последние 30 лет в фестивале приняли участие более трех тысяч хоров из более чем 90 стран.

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Фото: Telegram / Комитет по культуре Санкт‑Петербурга