"Росмолодежь" и "Россия-БРИКС" открыли программу творческой кооперации РФ и КНР в сфере музыки

Молодёжь Санкт-Петербурга в Пекине представила Стрельцова Оксана Игоревна, Директор АНО "ГЕОМЕТРИЯ Гибкости", презентовав творческие инициативы для международного сотрудничества России и Китая в сфере креативных индустрий.

Пройдя все этапы конкурсного отбора среди инициатив участников со всей России, только 10 претендентов были удостоены лично обсудить на официальных встречах в КНР этапы дальнейшего сотрудничества и возможностей взаимодействия представителей творческой молодёжи обеих стран.

Проект организован "Фондом креативных индустрий Ульяновской области" и Китайским молодежным центром по международному обмену ( China Youth Center for International Exchange) при поддержке Фонда Россмолодёжь (отдел международной деятельности Росмолодёжи и возможностях для молодёжи cтран мира в России ) – в честь укрепления дипломатических отношений между странами, официально подписанного 16 мая 2024 года президентом РФ Путиным В.В. и председателем КНР Си Цзиньпинем, в рамках реализации годов культуры России и Китая 2024- 2025 гг.

На официальных встречах Стрельцова Оксана выступила с проектом народного вокально-инструментального фестиваля, в котором смогут реализовать себя талантливые участники из самых отдалённых регионов России и Китайской Народной Республики. Опытные действующие специалисты в сфере постановки шоу смогут регулярно передавать свой опыт и знания в рамках форума, приуроченного к фестивалю, а также в неформальной дружественной и творческой атмосфере мероприятия.

Придать масштаб фестивалю удалось Стрельцовой Оксане, познакомившись с участниками из других регионов России. Анисимова Екатерина представила Чувашскую республику г. Чебоксары, Нейман Валерия – колорит г. Нижневартовск Ханты-Мансийского Автономного округа Югра, Беляков Кирилл – молодёжь Ханты-Мансийского Федерального округа, Шаров Илья – выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных, представит Москву.

Китай на высочайшем уровне принял Российскую молодёжную делегацию, организовав культурную и официальную программу встреч. За 6 дней кандидатам удалось познакомится с лидерами студенческих молодёжных организаций, побывать на репетициях всемирно известных симфонических, народных оркестрах и оперы Китая в городах Пекин, Сучжоу, Куншань, Тайцан. А также лично пообщаться с их руководителями и участниками, посетить более семи музеев современного креативного искусства и объектов Всемирного наследия ЮНЕ́СКО в Китайской Народной Республике.

Все встречи обещают начало нового этапа взаимодействия России и Китая в сфере креативных творческих индустрий.

Фото: Китайский центр международных молодёжных обменов (СIYEC )