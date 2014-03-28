В Петербурге выписали четырех пострадавших в гипермаркете на Космонавтов

Охраннику магазина, принявшему на себя основную атаку злоумышленника, всё ещё требуется медицинское наблюдение.

Четверо пострадавших в результате нападения вооружённого ножом мужчины в петербургском супермаркете Окей на проспекте Космонавтов были выписаны из больницы. Эту информацию предоставил Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, пишет spb.aif.ru.

Охраннику магазина, принявшему на себя основную атаку злоумышленника, всё ещё требуется медицинское наблюдение. Мужчина получил несколько ранений ножом, который преступник взял прямо с витрины. Сейчас он находится в хирургическом отделении 26-й больницы, где врачи оценивают его состояние как стабильное.

Нападение произошло 25 ноября. Посетители магазина смогли задержать нападавшего самостоятельно. Позднее полицейские передали мужчину медицинским специалистам, так как у него диагностировали острое психическое расстройство. Через несколько дней суд назначил ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге мужчины, находившиеся в ИВС, угнали Lexus за 7,8 млн рублей.

Видео: Росгвардия