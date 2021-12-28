Ледокол "Невская застава" 13 раз боролся с "зажорами" на Неве

Бороться со скоплением льда необходимо, чтобы избежать наводнения.

Ледокол "Невская застава" принял участие в плановых учениях по ликвидации "зажорных" явлений в акватории Невы. Учения проводили специалисты ГУП "Пиларн".

"Зажорные" явления возникают в период ледостава. Зажор – это скопление внутриводного льда в русле реки, затрудняющее ее течение. С ними нужно бороться, иначе это может привести к наводнению.

В этом году "Невская застава" выходила в рейд 13 раз. Благодаря этому наводнений не случалось. Ледокол прорубает канал, уровень воды понижается, а течение нормализуется. Учения прошли успешно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что со льда Ладожского озера спасли рыбаков, которые из-за метели ушли на 11 км вглубь озера.

Видео: Piter.TV