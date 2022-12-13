Петербург закупит более 370 автобусов отечественного производства

Транспортные средства привезут в город на Неве до февраля 2024 года.

Петербург приобретет 372 новых автобуса российского и белорусского производства марки "Volgabus" и "МАЗ". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Власти планируют закупить 207 средних автобусов. Их вместимость составит 97 человек. Также в Северную столицу доставят 165 автобусов особо большого класса вместимостью не менее 155 пассажиров.

Новые автобусы имеют низкие полы. Они оборудованы современными медиакомплексами, системами оплаты проезда и видеонаблюдения. В транспортные средства встроена система помощи водителю, снижающая риск ДТП.

Автобусы привезут в город на Неве до февраля 2024 года. Первая партия прибудет в город уже в мае. После проверки техника выйдет на маршруты.

Только за прошлый год в Северной столице обновили парк городских автобусов на 2800 машин.

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Фото: Piter.tv