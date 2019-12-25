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Петербург за год разорвал госконтракты с подрядчиками на 8 млрд рублей
Сегодня, 15:52
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smirenny

Петербург за год разорвал госконтракты с подрядчиками на 8 млрд рублей

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По словам губернатора, в городе останутся только те строители, которые могут по-настоящему строить.

В пятницу, 3 октября, губернатор Петербурга рассказал, что в прошлом году Смольный разорвал государственные контракты с недобросовестными подрядчиками на сумму более 8 миллиардов рублей. 

Градоначальник отметил, что шантажировать администрацию сроками сдачи объектов не получится. В городе должны остаться только те строители, которые могут по-настоящему строить. Беглов подчеркнул, что Смольный выделяет деньги налогоплательщиков, поэтому строительство социальных объектов должно быть качественным.

Отмечается, что теперь больницы будут строить по типу "трансформера", чтобы можно было быстро перепрофилировать их под инфекционные стационары.

Ранее мы писали, что в Колпино появится детская поликлиника.

Фото: Piter.TV

Теги: госконтракты, подрядчик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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